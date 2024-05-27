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Агент Гапонова: «Илья хотел бы остаться в «Крыльях Советов» и завоевать медали»

27 Мая 2024 • 19:20 Комментировать

Станислав Станиславский, агент игрока самарской команды Ильи Гапонова, рассказал, что защитник хотел бы остаться в клубе.

- Естественно, он бы хотел продлить контракт с «Крыльями Советов» и завоевать с этой командой какой‑то трофей или медали, - цитирует представителя защитника «Матч ТВ».

Напомним, Гапонов играет за самарский коллектив с 2022 года. Его соглашение с «Крыльями Советов» действует до 30 июня этого года.

В минувшем сезоне 26-летний защитник принял участие в 14 матчах и сделал один голевой пас.

Гапонов ранее выступал за «Строгино», «Спартак» и вторую команду «красно-белых».

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Крылья Советов Илья Гапонов Станислав Станиславский ещё теги
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