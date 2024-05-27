Колыванов – о Личке: «Я бы однозначно назвал его лучшим, если бы «Динамо» не проиграло в Краснодаре»

Игорь Колыванов, в прошлом выступавший за «Динамо», высказался о наставнике «бело-голубых» Марцеле Личке, которого признали лучшим тренером минувшего сезона.

- Я бы однозначно назвал Личку лучшим, если бы они не проиграли в Краснодаре. Но финальные матчи так не играют, как его провело «Динамо», - цитирует Колыванова «Чемпионат».

Чешский специалист возглавляет столичную команду с лета прошлого года, перейдя из «Оренбурга». В завершившемся сезоне его команда боролась за золотые медали, но в итоге заняла третью строчку. В случае, если бы «бело-голубые» не уступили «Краснодару», то стали бы чемпионами.