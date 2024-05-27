Раскрыто будущее Кайо в «Краснодаре»

Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Будущее Кайо? Он остается в «Краснодаре», — заявил агент порталу «РБ Спорт».

Напомним, 28-летний футболист выступает за кубанский клуб с 2019 года. В минувшем сезоне бразилец появился на поле в 14 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Действующий трудовой договор Кайо с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2024 года. Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 1,8 млн евро.