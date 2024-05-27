Агент Бабича ответил, останется ли защитник в «Спартаке»

Агент Мануэль Стоянович, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Срджана Бабича, отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Црвены Звезды».

«Это правда, что «Црвена Звезда» и клубы из Саудовской Аравии интересовались Бабичем. Однако Срджан счастлив в «Спартаке», он останется», — приводит слова агента «Матч ТВ».

Напомним, 28-летний футболист присоединился к «Спартаку» прошлым летом. За это время он сыграл в 23 матчах с учетом всех турниров и отметился тремя голами. Контракт Бабича со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Бабич продолжит карьеру в «Црвене Звезде», однако позже информация была опровергнута.