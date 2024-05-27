Непомнящий: «Не думаю, что история Дзюбы в РПЛ завершена»

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался об игре форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в минувшем сезоне.

«Сезон для Дзюбы получился, скорее, неудачный. Концовка — так точно. Но не думаю, что его история в РПЛ завершена», — приводит слова Непомнящего портал «РБ Спорт».

Эксперт считает, что Дзюба еще забьет свои мячи в рамках Российской премьер-лиги, но, возможно, это будет уже не в «Локомотиве».

В сезоне-2023/24 нападающий появился на поле в 21 матче РПЛ, забил четыре гола и стал автором трех ассистов.

Трудовой договор 35-летнего Дзюбы с «железнодорожниками» истекает 30 июня 2024 года.