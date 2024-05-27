Глушаков — о Семаке: «Не каждый тренер может выигрывать столько титулов»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о наставнике «Зенита» Сергее Семаке.

Напомним, ранее рулевой «Динамо» Марцел Личка был признан лучшим тренером минувшего розыгрыша чемпионата России

«У всех свое мнение. Думаю, Семак тоже заслуживает большого уважения — не каждый тренер может выигрывать столько титулов», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

Футболист отметил, что в игре «Зенита» видно тренерскую руку.

Стоит сказать, что победа в чемпионате России – 2023/24 стала для «Зенита» шестой подряд под руководством Семака.

Добавим, что в день завоевания чемпионства Семак подписал новый контракт с «Зенитом» на пять лет.