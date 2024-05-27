В «Ростове» рассказали, почему не продлили контракт с Терентьевым

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос, почему клуб не стал продлевать трудовой договор с защитником Денисом Терентьевым.

Ранее стало известно, что 31-летний футболист покинул «Ростов» на правах свободного агента.

«У нас подросла молодежь на этих позициях, в клубе хорошая конкуренция. Поэтому и приняли решение не продлевать контракт», — приводит слова Рыскина «Матч ТВ».

Терентьев выступал за «Ростов» с 2020 года. В прошедшем сезоне он появился на поле в 23 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

«Ростов» финишировал на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России – 2023/24.