Григорян не верит, что Черчесов возглавит «Пари НН»

Тренер и футбольный эксперт Александр Григорян высказался о возможном назначении Станислава Черчесова на пост наставника «Пари НН».

«Мне сложно поверить в этот союз. Амбиции Черчесова — и Нижний Новгород… Сложно поверить! Такое возможно, если только будут серьезные финансовые вливания в клуб», — приводит слова Григоряна Metaratings.

Напомним, Черчесов находится без работы с лета прошлого года, когда был уволен из венгерского «Ференцвароша». Ранее сообщалось, что 60-летний специалист может стать новым наставником «Пари НН», если клуб сохранит прописку в элитном дивизионе.

29 мая «Пари НН» проведет первый стыковой матч против тульского «Арсенала». Старт поединка запланирован на 19:15 по мск.