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В агентстве Рони отреагировали на информацию об интересе «Зенита» эксклюзив

27 Мая 2024 • 18:10 Комментировать (1)
Балтика
...
Зенит
02.06 19:00

В агентстве нападающего «Палмейраса» Рони в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» ответили на вопрос об интересе «Зенита» к южноамериканскому футболисту.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб заинтересован в услугах 29-летнего бразильца, трансферная стоимость которого сейчас составляет 10 миллионов евро.

«Думаю, лучше обратиться в «Палмейрас», в клубе больше информации, на данный момент нам нечего сказать», — ответили в H2R Management.

В 2024 году Рони провёл за «Палмейрас» 14 матчей, забив в них два гола и отдав три результативные передачи.

Напомним, «Зенит» стал победителем прошедшего розыгрыша чемпионата России, выиграв этот турнир уже в шестой раз подряд.

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Комментарии (1) Все комментарии
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superzina
27 Мая 2024 в 18:47
Спасибо , хлама и так хватает
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