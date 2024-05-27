В агентстве нападающего «Палмейраса» Рони в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» ответили на вопрос об интересе «Зенита» к южноамериканскому футболисту.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб заинтересован в услугах 29-летнего бразильца, трансферная стоимость которого сейчас составляет 10 миллионов евро.

«Думаю, лучше обратиться в «Палмейрас», в клубе больше информации, на данный момент нам нечего сказать», — ответили в H2R Management.

В 2024 году Рони провёл за «Палмейрас» 14 матчей, забив в них два гола и отдав три результативные передачи.

Напомним, «Зенит» стал победителем прошедшего розыгрыша чемпионата России, выиграв этот турнир уже в шестой раз подряд.