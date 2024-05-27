В конце прошлого лета атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль сменил ЦСКА на «Динамо». Появилась информация о том, что уходу колумбийца из стана «армейцев» предварял его конфликт с главным тренером Владимиром Федотовым.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», ссылаясь на Sports.ru, Карраскаль послал Федотова во время предсезонного матча с «Динамо». Более того, колумбиец отказался выходить на второй тайм.

В итоге агенты договорились о переходе Карраскаля в Динамо», хотя футболист мог оказаться в «Зените» или «Спартаке».

Напомним, что «Динамо» заняло третье место в сезоне Премьер-лиги.