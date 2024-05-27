Дасаев: «Зенит» стал чемпионом благодаря случайности»

Известный в прошлом футболист Ринат Дасаев сказал несколько слов о чемпионстве «Зенита». Питерцы вырвались на первое место по итогам последнего тура – они обыграли «Ростов» (2:1) и воспользовались поражением «Динамо» от «Краснодара» (0:1).

«Зенит» стал чемпионом благодаря случайности – повезло и всё. На мой взгляд, в этом году они не заслужили чемпионство. Первое место спокойно могли занять и «Динамо», и «Краснодар». Но случилось как случилось - это футбол: кому-то повезло, кому-то – нет», - цитирует Дасаева Sport24.

Как известно, «Зенит» выиграл чемпионат России шестой год подряд. Сразу после завоевания очередного титула главный тренер питерской команды Сергей Семак подписал новый контракт с клубом.

Впереди у «Зенита» суперфинал Кубка России – 2 июня команда Семака сыграет против «Балтики» в «Лужниках».