Мостовой: «Угальде не оправдал ожиданий»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о выступлениях нападающего «красно-белых» Манфреда Угальде.

Напомним, костариканский футболист пополнил состав «красно-белых» минувшей зимой и успел забить лишь один гол в 16 проведённых матчах.

«Угальде не оправдал ожиданий. Угальде должен забить минимум 10 мячей в следующем сезоне РПЛ, чтобы его переход перестали считать провальным», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Отметим, что прошедший розыгрыш чемпионата России «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 проведённых встречах.