Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович мог стать наставником другого российского клуба.

Как стало известно «Матч ТВ», по ходу минувшего сезона у Слишковича было несколько предложений. По информации источника, в услугах боснийца были заинтересованы команды с Балкан, Ближнего Востока и Азии. Однако Слишкович не захотел покидать Россию.

Сообщается, что у тренера было предложение и со стороны российского клуба, но стороны не смогли договориться.

14 апреля Слишкович сменил на посту главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. За шесть матчей команда боснийца ни разу не проиграла в РПЛ.