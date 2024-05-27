Известный комментатор Константин Генич проиграл спор главному тренеру «Шанхай Шеньхуа» Леониду Слуцкому. Перед началом футбольного сезона Генич и Слуцкий поспорили на чемпиона России. Слуцкий тогда сказал, что титул снова выиграет «Зенит», а Генич поставил на любую другую команду. На кону стоял новый iPhone.

Генич был близок к победе в споре, но «Динамо» в последнем туре не смогло набрать очки в гостях у «Краснодара». В итоге на вершину таблицы в последний момент вырвался «Зенит», ставший чемпионом шестой год подряд.

Генич уже купил Слуцкому iPhone. Соответствующее фото комментатор опубликовал в телеграм-канале.