Отец Сафонова — о возможном переходе Матвея в «ПСЖ»: «Впереди паровоза бежать нельзя»

Евгений Сафонов, отец вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, высказался о возможном переходе своего сына в «ПСЖ».

«Общался с Матвеем. Но комментировать ничего не буду. Почему? Не хочу. Есть такая поговорка: «впереди паровоза бежать нельзя», слышали, наверное, да?» — цитирует отца Сафонова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что переговоры по возможному трансферу с Сафоновым провёл лично главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.

Действующий контракт Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до конца января 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 18 миллионов евро.