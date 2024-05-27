Терентьев может продолжить карьеру за рубежом

Бывший защитник «Ростова» Денис Терентьев поделился комментарием о своём будущем.

27 мая «Ростов» объявил об уходе 31-летнего футболиста на правах свободного агента. Терентьев защищал цвета дончан с октября 2020 года.

«Сейчас занимаемся трудоустройством, ищем варианты. РПЛ, ФНЛ? В РПЛ и рассматриваю заграницу», — приводит слова Терентьева портал «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне защитник сыграл в 31 матче с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

«Ростов» завершил сезон на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 43 балла в 30 встречах.