Филимонов — о пятом месте «Спартака»: «Как обычно»

Экс-вратарь московского «Спартака» Александр Филимонов высказался о результатах «красно-белых» в прошедшем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Каким словом можно описать сезона «Спартака»? Давайте два слова: «как обычно», — приводит слова Филимонова «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, приход Деяна Станковича ничего не изменит в «Спартаке», ведь в команде постоянно меняются тренеры, но результат остается.

«Спартак» финишировал на пятой строчке в чемпионате России, заработав 50 баллов в 30 турах.

Напомним, большую часть минувшего сезона наставником «Спартака» был Гильермо Абаскаль, однако в апреле его сменил Владимир Слишкович.