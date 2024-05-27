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Прудников: «Для «Крыльев Советов» переход Песьякова — это хорошее приобретение»

27 Мая 2024 • 17:32 Комментировать
Крылья Советов
1:1
Пари НН

Бывший игрок «Спартака» Алексей Прудников высказался о переходе вратаря Сергея Песьякова из «Ростова» в «Крылья Советов».

По мнению эксперта, Песьяков будет получать игровое время в самарской команде из-за неопределённости будущего нынешнего вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.

«Думаю, что Песьяков будет играть в «Крыльях Советов». Мы же не знаем, куда денется Ломаев. Поэтому для «Крыльев Советов» переход Песьякова — это хорошее приобретение», — приводит слова Прудникова «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 35-летний Песьяков провёл за «Ростов» 25 матчей, в которых пропустил 37 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими».

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Крылья Советов Ростов Сергей Песьяков Алексей Прудников ещё теги

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