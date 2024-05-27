Чернов: «Три с плюсом — моя оценка за сезон «Спартаку»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился комментарием о результатах команды в минувшем сезоне.

«Во второй части чемпионата играли получше. Но пятым местом никто не может быть доволен. Три с плюсом — моя оценка за сезон «Спартаку», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

В сезоне-2023/24 защитник появился на поле в 29 матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу.

«Спартак» завершил чемпионат России на пятой строчке в турнирной таблице, сумев набрать 50 зачетных баллов в 30 турах.

Новый розыгрыш РПЛ должен будет стартовать 20 июля. Игра за Суперкубок страны пройдет 13 июля.