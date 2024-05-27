Ташуев: «Думаю, Сафонова взяли в «ПСЖ» для конкуренции»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

По мнению Ташуева, Сафонову не стоит бояться конкуренции с основным голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой.

«Думаю, Сафонова больше для конкуренции взяли. Надо идти смело и бороться за место в составе с Доннаруммой. Могу только пожелать ему успеха и удачи, чтобы он рекламировал российский футбол», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что за Сафонова «ПСЖ» заплатит 20 миллионов евро. Портал Transfermarkt, в свою очередь, оценивает вратаря в 18 миллионов.