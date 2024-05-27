Шишкарёв считает, что ЦСКА оставит Федотова

Известный гандболист Даниил Шишкарёв поделился мнением о будущем Владимира Федотова на посту наставника футбольного ЦСКА.

«Думаю, Федотова оставят, но нужно усиление состава под победу в Кубке и РПЛ. ЦСКА в этом составе максимум мог быть третьим. Надо трезво смотреть на вещи», — приводит слова Шишкарёва Metaratings.

Напомним, Федотов возглавляет столичный клуб с лета 2022 года. В минувшем сезоне чемпионата России «армейцы» финишировали на шестой строчке, заработав 48 зачетных баллов.

Действующий трудовой договор 57-летнего тренера с ЦСКА рассчитан до середины следующего года.