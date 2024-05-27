Горшков: «Нет необходимости держать Изидора на скамейке»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков прокомментировал новость о том, что нападающий Вильсон Изидор подписал с петербургским клубом контракт, рассчитанный на два года.

«Изидор себя не проявил в «Зените». Нет необходимости его держать на скамейке. Изидор — нападающий, поэтому он должен конкурировать с Кассьеррой. Сейчас колумбиец основной форвард», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

В прошедшем розыгрыше чемпионата России Изидор провёл за «Зенит» и «Локомотив» в общей сложности 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает французского футболиста в 4,5 миллиона евро.