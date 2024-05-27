Слишкович считает, что Сафонов готов к игре за «ПСЖ»

Тренер столичного «Спартака» Владимир Слишкович высказался о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Готов ли Сафонов к такому клубу? Почему нет? Я уверен, что Сафонов, как и многие другие российские игроки, может играть и во Франции, и в Испании, и в Италии», — приводит слова Слишковича Metaratings.

Специалист отметил, что многие футболисты «Спартака» тоже могли бы играть в европейском клубе, но фамилии тренер называть не стал.

Ранее появилась информация, что 25-летний Сафонов близок к переходу в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. Сообщалось, что голкипер подпишет пятилетний контракт с французским грандом.