Агент Обухова: «На данный момент решения по будущему Владимира нет»

Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, высказался о будущем своего клиента, чей контракт с клубом истекает в конце июня нынешнего года.

«Будущее Владимира? Мы ждём ответа от «Оренбурга». Посмотрим, что будет в ближайшее время. На данный момент решения нет», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Обухов провёл за «Оренбург» 22 матча, в которых отметился пятью забитыми голами. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего футболиста в 350 тысяч евро.

Минувший розыгрыш чемпионата России «Оренбург» завершил на 12-м месте в турнирной таблице и сумел сохранить прописку в РПЛ.