«Я сильно возмущён»: Газзаев отреагировал на признание Лички лучшим тренером РПЛ

Известный тренер Валерий Газзаев дал комментарий по поводу признания Марцела Лички лучшим тренером Российской премьер-лиги в сезоне 2023/2024.

Как известно, «Динамо» под руководством Лички было близко к первому с 1976 года чемпионству, но в последнем туре команда проиграла «Краснодару» и финишировала только третьей.

«Я сильно удивлён и возмущён! Не понимаю, почему лучшим тренером сезона в РПЛ признали Марцела Личку из «Динамо». По каким критериям люди голосовали?» - вопрошает Газзаев, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Газзаева, награду лучшего тренера сезона должен был получить главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Сергей Семак шесть раз подряд выиграл чемпионат России. Вдумайтесь: 6 раз подряд! Неужели этого мало?!» - сказал Газзаев.

Следующий чемпионат России стартует в июле.