Осинькин: «Мы хотим бороться за медали»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своих целях в самарском клубе.

Специалист заявил, что его цель на данный момент — постараться сохранить текущий состав.

«Хотелось бы, чтобы футболисты от нас не уходили, потому что те клубы, куда они уходят, уже равные «Крыльям» по мастерству. Мы хотим бороться за медали», — заявил Осинькин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В минувшем сезоне чемпионата России «Крылья Советов» заняли девятое место в турнирной таблице, набрав 41 очко в 30 турах.

Трудовой договор 58-летнего Осинькина с коллективом из Самары рассчитан до середины следующего года.