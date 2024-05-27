Агент Макарова: «По Денису обращаются не только российские клубы»

Дмитрий Кигинько, агент полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, интерес к Макарову проявляют разные клубы — в том числе и зарубежные.

«Обращаются ли клубы РПЛ? Всегда, и не только российские клубы. В целом Денис остаётся потенциально очень интересным игроком», — цитирует Кигинько «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Макаров провёл за «Динамо» 26 матчей, в которых забил пять голов. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 3 миллиона евро.

Отметим, что цвета московского клуба Макаров защищает с 2021 года. Ранее он выступал за «Рубин» и «Нефтехимик».