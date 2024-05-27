Чалов: «Сезон получился неудачным»

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о результатах команды в минувшем сезоне.

«И для меня лично, и для ЦСКА получился неудачный сезон. Результаты — самое важное, плюс я сам мог больше забить», — приводит слова Чалова Sport24.

В минувшем сезоне 26-летний Чалов появился на поле в 41 матче во всех турнирах, забил 16 мячей и записал в свой актив пять ассистов.

Действующий трудовой договор форварда с ЦСКА рассчитан до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 12 миллионов евро.

По итогам чемпионата России – 2023/24 ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 турах.