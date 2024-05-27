Синицын — о «Краснодаре»: «Обидно лидировать большую часть чемпионата и по итогу занять второе место»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын подвёл итоги прошедшего розыгрыша чемпионата России для «быков».

«Краснодар» завершил сезон на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от первого «Зенита» лишь на одно очко. Третью строчку заняло московское «Динамо», набравшее столько же баллов, сколько и южане.

«Неоднозначный итог сезона для «Краснодара», обидно лидировать большую часть чемпионата и по итогу занять второе место. Это тоже можно расценивать как достижение, лучший результат в истории клуба», — цитирует Синицына Metaratings.

Напомним, что по ходу сезона в «Краснодаре» сменился тренер. Вместо серба Владимира Ивича команду возглавил Мурад Мусаев.