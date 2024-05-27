Тикнизян считает, что Дзюба способен выступать в любом клубе РПЛ

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о возможном уходе нападающего команды Артёма Дзюбы.

«Дзюба — очень сильный футболист. Это потеря для любого клуба. Надеюсь, у него все получится», — заявил Тикнизян «Матч ТВ».

По мнению футболиста, Дзюба способен играть в любом клубе Российской премьер-лиги.

В минувшем сезоне 35-летний форвард принял участие в 26 встречах с учетом всех турниров, четыре раза отметился забитыми голами и оформил четыре ассиста.

Трудовой договор Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца июня. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,8 млн евро.