Слишкович знал, что «Динамо» будет бороться за чемпионство

Боснийский тренер «Спартака» Владимир Слишкович оценил результаты «Динамо» в минувшем розыгрыше чемпионата России.

Специалист признался, что уже после десятого тура был уверен в чемпионских амбициях «Динамо».

«Почему у них в Краснодаре не получилось? К сожалению, такие игры бывают. Я ее не смотрел – у нас был свой матч», — приводит слова Metaratings.

Напомним, в последнем (30-м) туре Российской премьер-лиги «Динамо» нужно было не проиграть на выезде «Краснодару» для завоевания чемпионского титула, однако подопечные Марцела Лички уступили с минимальным счетом 0:1 и упустили трофей.