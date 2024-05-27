«Сочи» активировал опцию выкупа Гуарирапы

«Сочи» активировал опцию выкупа нападающего Сауля Гуарирапы у клуба «Каракас».

Как сообщает «Матч ТВ», сумма выкупа и срок действия контракта венесуэльского футболиста с южанами не разглашаются.

Гуарирапа перешёл в «Сочи» минувшей зимой. В футболке южан 21-летний форвард успел провести 11 матчей, в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что южноамериканец интересен сразу трём клубам РПЛ.

Отметим, что сочинцы не смогли сохранить прописку в РПЛ. Следующий сезон южане проведут в Мелбет-Первой лиге.