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Агент Ранджеловича: «На следующей неделе станет понятно, будет ли продлён контракт Лазара с «Рубином»

27 Мая 2024 • 15:53 Комментировать
Рубин
1:1
Сочи

Василис Панагиотакис, агент вингера «Рубина» Лазара Ранджеловича, высказался о будущем сербского футболиста.

Действующий контракт Ранджеловича с казанским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.

«На следующей неделе станет понятно, будет ли продлён контракт с Лазаром», — цитирует агента «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Ранджелович провёл за «Рубин» 23 матча, в которых отметился одним забитым голом. Ранее футболист также выступал за екатеринбургский «Урал».

Напомним, сезон-2023/2024 «Рубин» завершил на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 30 проведённых матчах.

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