Крайний защитник «Ростова» Денис Терентьев покинул донской клуб свободным агентом. Об этом «желто-синие» сообщили в своем официальном телеграм-канале.

«Благодарим Дениса за плодотворную работу и желаем удачи в дальнейшем!» — написала пресс-служба клуба.

Напомним, 31-летний футболист выступал за «Ростов» с октября 2020 года. В минувшем сезоне Терентьев принял участие в 23 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

По итогам чемпионата России – 2023/24 подопечные Валерия Карпина финишировали на седьмой позиции в турнирной таблице, сумев набрать 43 очка в 30 сыгранных турах.