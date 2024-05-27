Мусаев: «Верю, что «Балтика» очень скоро вернётся в РПЛ»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев, ранее выступавший за «Балтику», высказался о вылете калининградской команды в Мелбет-Первую лигу.

По мнению Мусаева, «Балтика» провела хороший сезон, но команде не хватило удачи.

«Конечно, расстроился. Но верю, что «Балтика» очень скоро вернётся в РПЛ. Ребята достойно играли на протяжении всего сезона, но в конце немного не хватило удачи», — цитирует Мусаева «РБ Спорт».

Напомним, минувший розыгрыш чемпионата России «Балтика» завершила на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице. При этом команда Сергея Игнашевича вышла в Суперфинал Кубка России, где 2 июня сыграет с петербургским «Зенитом».