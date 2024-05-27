Личка хотел пригласить Захаряна в «Оренбург»

Экс-наставник «Оренбурга» Марцел Личка ответил, каких футболистов «Спартака» и «Динамо» он хотел взять в аренду.

— Это были Литвинов и Игнатов из «Спартака», Тюкавин и Захарян из «Динамо». Но Арсен все больше играл в составе, нам было тяжело, — приводит слова Лички «Чемпионат».

Напомним, Личка возглавлял «Оренбург» с 2020 по 2023 год. В настоящий момент 46-летний тренер является наставником «Динамо».

Стоит сказать, что Литвинов, Игнатов и Тюкавин продолжают выступать за свои клубы, а Захарян прошлым летом перебрался в испанский «Реал Сосьедад».

Минувший сезон «Динамо» завершило на третьем месте в РПЛ, завоевав бронзовые медали.