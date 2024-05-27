Пятибратов: «Если «Зенит» стал чемпионом, то это справедливо»

Главный тренер «Чайки» Дмитрий Пятибратов высказался о чемпионстве «Зенита» в минувшем розыгрыше РПЛ.

Напомним, петербуржцы выиграли чемпионат России, обогнав второй «Краснодар» и третье «Динамо» всего на одно очко. В заключительном 30-м туре «сине-бело-голубые» обыграли «Ростов» (2:1), воспользовавшись осечкой своего главного конкурента на тот момент московского «Динамо».

«Если «Зенит» стал чемпионом, то это справедливо. Потому что в тех матчах, когда «Динамо» или «Краснодар» должны были выигрывать, они не воспользовались ситуацией, хотя «Зенит» давал им шанс. Петербуржцы взяли своё за счёт индивидуального мастерства», — приводит слова Пятибратова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что это уже шестое чемпионство для «Зенита» подряд. Последней командой, которой удавалось выигрывать титул до «сине-бело-голубых», остаётся «Локомотив».