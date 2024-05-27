«Крылья Советов» объявили о переходе в клуб голкипера Сергея Песьякова. 35-летний футболист заключил с самарским клубом контракт и будет выступать за него в следующем сезоне.

Предыдущим клубом Песьякова был «Ростов». В своё время вратарь провёл два матча за национальную сборную России.

В сезоне 2023/2024 Сергей Песьяков провёл 25 матчей, в которых пропустил 37 голов. В семи играх Песьякову удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Добавим, что «Крылья Советов» в завершившемся на выходных чемпионате России заняли девятое место. В 30 турах самарская команда смогла набрать 41 очко.