Пятибратов рассказал, чем Личка отличается от других тренеров

Российский тренер Дмитрий Пятибратов высказался о работе Марцела Лички на посту наставника московского «Динамо».

Пятибратов заявил, что считает чешского специалиста лучшим в минувшем розыгрыше чемпионата России.

«Марцел — очень открытый человек. Он отличается от других специалистов своим подходом к работе и взаимодействием с игроками. Он уверен в себе», — приводит слова Пятибратова «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, что в современной истории у «Динамо» не было таких успехов, ведь команда была в шаге от чемпионства, но игроки не справились с давлением.

По итогам сезона «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. До золотых медалей «бело-голубым» не хватило всего одного очка.