Гилерме может сменить «Локомотив» на «Ростов»

После ухода Сергея Песьякова и с учётом возможного непродления контракта с Никитой Медведевым «Ростов» ищет нового вратаря. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», кандидатом номер один для ростовчан является 38-летний Гилерме из «Локомотива».

Кроме того, в шорт-листе из трёх главных претендентов находятся Богдан Москвичёв (принадлежит «Зениту», вторую часть сезона проводил в аренде в «Чайке) и Рустам Ятимов («Истиклол»).

Отметим, что «Ростов» финишировал на седьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиге. В 30 турах команда Валерия Карпина смогла раздобыть 43 зачётных балла.