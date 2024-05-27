Агент Селюк: «Сафонову было бы лучше перейти в средний клуб, чем в «ПСЖ»

Известный российский агент Дмитрий Селюк высказался о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

По мнению Селюка, российскому футболисту есть смысл перейти в более скромный европейский клуб.

«Матвей — хороший вратарь, но было бы лучше пойти в средний клуб. Если бы он там поиграл сезон, то точно бы привлёк внимание топ-клубов и играл бы в основе», — цитирует Селюка Metaratings.

Также агент считает, что Сафонову будет сложно конкурировать с основным вратарём парижан Джанлуиджи Доннаруммой, так как итальянец более медийный футболист и привлекает внимание спонсоров.