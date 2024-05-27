В «Спартаке» рассказали, хотела ли Гранада выкупить контракт Абаскаля

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о том, что в клуб обращались по Гильермо Абаскалю.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Гранада» дважды пыталась забрать испанского специалиста у «Спартака», но столичный клуб требовал за своего тренера два миллиона евро.

— Это неправда. Обращений в клуб от «Гранады» не было, — сказал Зеленов Metaratings.

Напомним, Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 по апрель 2024 года. С нового сезона наставником «красно-белых» станет Деян Станкович. На данный момент серб работает в венгерском «Ференцвароше».

По итогам сезона «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.