Точилин: «У игроков «Динамо» появилась боязнь»

Бывший игрок «Динамо» Александр Точилин высказался о поражении «бело-голубых» от «Краснодара» (0:1) в матче 30-го тура РПЛ.

Напомним, эта неудача не позволила команде Марцела Лички завоевать чемпионский титул, который стал бы для «Динамо» первым с 1976 года.

«Наверное, «Динамо» в последней игре перегорело, понимая, что всё в руках команды. У игроков появилась боязнь, что результат может стать отрицательным. Поэтому команда сыграла не в свой привычный футбол и старалась играть на результат», — цитирует Точилина «Чемпионат».

Отметим, что чемпионом России в сезоне-2023/2024 стал «Зенит», вторую строчку занял «Краснодар», а динамовцы расположились лишь на третьем месте.