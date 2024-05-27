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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов не верит в быстрое возвращение «Сочи» в РПЛ

27 Мая 2024 • 14:42 Комментировать

Футбольный функционер Николай Наумов ответил на вопрос, сможет ли «Сочи» вернуться в РПЛ через сезон.

«Сомневаюсь, что «Сочи» вернется в РПЛ за один сезон. Не верю в иностранных специалистов», — заявил Наумов порталу «РБ Спорт».

Специалист считает, что сейчас состав «Сочи» значительно обновится, поэтому Морено придется заново строить команду.

Испанский тренер возглавил «Сочи» в декабре прошлого года. По итогам сезона Российской премьер-лиги южане заняли последнее место и вылетели в Мелбет-Первую лигу.

Ранее стало известно, что Морено подписал новый контракт с «Сочи», рассчитанный на три года.

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