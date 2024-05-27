Камоцци: «ПСЖ» — это гранд, у Сафонова всё там получится»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что за российского голкипера парижане заплатят 20 миллионов евро.

«Сафонов — отличный голкипер, он доказал свой уровень, играя в РПЛ. «ПСЖ» — это гранд, у Матвея всё получится там», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Сафонов провёл за «Краснодар» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и в 11 встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 18 миллионов евро.