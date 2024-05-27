Ринат Билялетдинов: «Тикнизян сохранил уважение болельщиков «Локомотива», не перейдя в «Зенит»

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о решении защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна не переходить в «Зенит» минувшей зимой.

«Что было на самом деле, мы не знаем. Во всяком случае, Тикнизян сохранил уважение болельщиков «Локомотива», не перейдя в «Зенит». Верность клубу — не пустой звук», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

Также специалист отметил, что в петербургский клуб не мог гарантировать Тикнизяну место в стартовом составе команды.

В прошедшем сезоне Тикнизян провёл за «Локомотив» 30 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 7 миллионов евро.