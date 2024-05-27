Капитан «Ростова» Глебов назвал лучшего игрока РПЛ

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос о лучшем игроке минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги.

«Лучший футболист сезона? Тюка. Молодой парень, много и красиво забивал, был полезен, поэтому можно его выделить», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

В прошедшем розыгрыше чемпионата России 21-летний Тюкавин забил 15 голов и записал в свой актив десять ассистов в 30 матчах во всех турнирах.

Добавим, что 26 мая состоялась церемония награждения лучших футболистов РПЛ по итогам сезона. Тюкавин забрал сразу три награды: лучший игрок, лучший нападающий и автор лучшего гола.