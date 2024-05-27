Дмитрий Медведев отреагировал на чемпионство «Зенита»

Бывший президент России Дмитрий Медведев дал комментарий по поводу победы «Зенита» в чемпионате.

«В данном случае придраться невозможно. Это труд тренерского коллектива, конечно, игроков «Зенита» и промысел Божий. «Зениту» я желаю новых побед и прекрасного футбола. Поздравляю вас. «Зенит» – чемпион», - цитирует Медведева «РИА Новости».

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России шестой год подряд. Все эти шесть титулов питерская команда завоевала под руководством Сергея Семака. Сразу после оформления последнего чемпионства Семак подписал с питерским клубом новое трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2029 года.

Следующий сезон РПЛ стартует в июле.