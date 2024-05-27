Севикян: «Станкович поможет «Спартаку» выигрывать титулы»

Нападающий «Ференцвароша» Эдгар Севикян высказался об уходе главного тренера команды Деяна Станковича в московский «Спартак».

Игрок заявил, что Станкович является хорошим тренером, у которого богатый футбольный опыт.

— Когда голоден до побед, ты это передаешь игрокам. Думаю, он поможет «Спартаку» выигрывать матчи и титулы, — цитирует Севикяна «РИА Новости Спорт».

Напомним, 45-летний Станкович возглавляет «Ференцварош» с сентября прошлого года. В межсезонье сербский специалист покинет венгерский клуб и станет новым наставником «Спартака».

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 турах.