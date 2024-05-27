«Зенит» выкупил Изидора у «Локомотива»

Нападающий Вильсон Изидор ответил на вопрос, продолжит ли он выступать за «Зенит» после истечения срока аренды. Француз признался, что уже имеет двухлетний контракт с питерским клубом. То есть «сине-бело-голубые» выкупили трансфер Изидора у «Локомотива».

«У меня контракт рассчитан на два года. Мне нравится быть здесь и становиться чемпионом!» - цитирует Изидора «РБ Спорт».

Всего за «Зенит» Изидор провёл 20 официальных матчей, в которых записал на свой счёт два гола.

Напомним, что на выходных «Зенит» стал чемпионом России. Титул Премьер-лиги «сине-бело-голубые» выиграли шестой год подряд.